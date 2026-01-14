Sales (Junts) pide que Illa comparezca en el Parlament por la nueva financiación

Jornadas de trabajo en Tarragona del grupo parlamentario de Junts - JUNTS

TARRAGONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, ha anunciado este miércoles que han registrado una solicitud de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Cámara catalana para que dé explicaciones sobre el nuevo modelo de financiación.

En rueda de prensa tras unas jornadas de trabajo que el grupo ha celebrado en Tarragona, ha lamentado que el modelo acordado entre ERC y el Gobierno es una "simple actualización del modelo".

"El Estado seguirá tratando a Catalunya como una comunidad más, dentro del régimen común", ha criticado Sales, que ha reclamado el concierto económico, modelo que han avalado con el resto de formaciones independentistas en el Parlament en reiteradas ocasiones, ha especificado.

Tras compartir la llamada del expresidente de la Generalitat Artur Mas de hacer un frente "de país" para avanzar hacia el concierto, ha cuestionado a los que critican que el concierto es imposible porque, en su opinión, mantener la posición les permitió lograr la amnistía.

"RESIGNACIÓN"

También ha criticado la ausencia, a su juicio, buscada de Illa por no quererse reunir el viernes con su grupo por esta cuestión, y cree que la constitución de la empresa mixta de Rodalies sigue el "mismo patrón de resignación" que el de la financiación.

"La factura que genera el Govern y el tripartito es altísima. Compromete el presente e hipoteca el futuro. Cada día que pasa el país empeora", ha sostenido Sales, que ha acusado a Illa de hundir a Catalunya.

Sin embargo, se ha mostrado confiada en que Catalunya reflotará con propuestas como las que propondrán en el debate monográfico sobre el ascensor social que, a petición de Junts, se celebrará en el pleno del Parlament del 11 y 12 de febrero.