Sales (Junts) ve una "tomadura de pelo" que ERC aplace el debate de la recaudación del IRPF

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha avisado a ERC de "la nueva tomadura de pelo" que supone aplazar a 2026 el debate en el Congreso sobre su proposición de ley para que las comunidades autónomas puedan recaudar el IRPF con el objetivo de seguir negociando con el Gobierno el nuevo modelo de financiación.

"Cómo se quiere negociar o pactar un nuevo sistema de financiación si ni tan siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en la recaudación íntegra del IRPF. Era lo mínimo de lo mínimo, y ni tan siquiera han sido capaces de esto", ha lamentado este miércoles en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Según Sales, la negociación sobre la financiación singular ya empezó mal e intuyen que acabará igual, "con un PSOE ganando tiempo y una Catalunya perdiendo oportunidades".

"Más que una financiación singular, como ya advertimos desde el principio, será una financiación generalizable. Hasta lo ha acepta la misma consellera Alicia Romero", ha asegurado la portavoz parlamentaria de Junts.

En su opinión, lo que sería un "punto de partida" para poder hablar de financiación sería que se cumplieran dos condiciones: que el Gobierno publicara las balanzas fiscales y que cumpliera con las inversiones previstas en Catalunya.

MOCIÓN

De hecho, son dos demandas que Junts ha incorporado en la moción que se debatirá en el pleno de la semana que viene sobre esta cuestión, así como la exigencia del concierto económico.

Al preguntársele si la exigencia de Junts para negociar con ERC la financiación sería que se publicaran las balanzas fiscales y se cumplieran las inversiones en Catalunya, Sales ha asegurado que "hay unos mínimos que deberían cumplirse".

"Su modelo no es el nuestro. Nosotros no defendemos un modelo singular generalizable. Nosotros pedimos el concierto", ha añadido posteriormente, tras lo que ha recordado también la ruptura de las negociaciones entre Junts y el PSOE.

Así, ha circunscrito que la negociación sobre la nueva financiación es entre ERC y el PSOE porque Junts "habla de concierto económico y no de financiación singular generalizable".

AEROPUERTO

Sobre el anuncio de Aena de que en los próximos días se publicará la licitación técnica para la gestión y el desarrollo del plan director para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, Sales ha precisado que las obras no empezarán antes de 2031-2032 y cree que ello responde "a los equilibrios que el PSC debe hacer con los Comuns", que se oponen a la ampliación.

"La propuesta de ampliación del aeropuerto, el Govern no se ha atrevido ni a llevarlo al Parlament porque saben que no hay acuerdo con sus socios. Y, en cualquier caso, en Junts siempre hemos defendido que la ampliación que necesitamos es un traspaso integral", ha resaltado.

También ha criticado la Estrategia Ferroviaria de Catalunya aprobada por el Govern porque "sigue sin plantear un traspaso real e integral de Rodalies a Catalunya".