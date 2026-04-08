El salón Efintec incorpora a la empresa de baño Roca como global partner

Roca se incopora como global partner del salón. - ROCA

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El salón del sector de las instalaciones, la energía y la edificación sostenible Efintec ha incorporado a la empresa de baño Roca como global partner en su próxima edición, con el objetivo de fortalecer la innovación y el desarrollo del sector, explican este miércoles en un comunicado conjunto.

El encuentro se celebrará entre el 7 y 8 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, bajo el lema 'Impulsando una nueva era energética', con previsiones de reunir a más de 8.000 profesionales y 180 empresas expositoras.

La colaboración entre el salón y Roca tiene el objetivo de generar sinergias entre los diferentes actores de la industria, conocimiento y talento, a la vez que "refuerza el compromiso de Efintec con los grandes retos del sector".