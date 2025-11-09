El salón de manualidades y artesanías Creativa Barcelona 2025 cierra con más de 30.000 visitantes

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de manualidades y artesanías Creativa Barcelona ha cerrado este domingo con más de 30.000 visitantes y cerca de 900 talleres, tras cuatro días en La Farga de L'Hospitalet (Barcelona).

El certamen ha reunido a más de 130 expositores de 13 países, con una oferta superior a 15.000 productos y materiales, y ha superado la cifra de talleres prevista, informa la organización en un comunicado este domingo.

El codirector de Creativa Barcelona Daniel Foncillas ha explicado que esta edición "confirma que el mundo de las manualidades y las artesanías está más vivo que nunca".

"En una sociedad donde prima la inmediatez, las pantallas y el estrés, las manualidades y el DIY --Do It Yourself-- están captando cada vez a más seguidores, demostrando que no es una moda pasajera, sino una nueva manera de volver a reconectar con uno y una misma", ha añadido.

El arte téxtil del 'patchwork' ha sido el sector destacado en esta edición, con talleres llenos, decenas de expositores con telas e ideas para crear y la exposición 'Nuestros quilts cuentan historias', organizada por la Asociación Española de Patchwork (AEP).

Otra de las grandes protagonistas ha sido Creativa Women, el nuevo espacio dedicado a las mujeres emprendedoras, diseñadoras y creadoras.