Salud Pública prevé que el pico de gripe en Catalunya llegue en una semana y se alargue unos 14 días

Una persona con mascarilla a su salida del Hospital Universitario Vall d'Hebron, a 9 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern ha anunciado que a partir del próximo miércoles será obligatorio el uso de mascarillas en todos los cent - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, prevé que el pico de la gripe en Catalunya llegue de aquí a una semana y que pueda alargarse entre 1 y 2 semanas, formando una pequeña "meseta".

En declaraciones a Europa Press de este martes, ha señalado que la incidencia estimada puede alcanzar los 800-900 casos por cada 100.000 habitantes, si bien ha matizado que es una predicción "difícil de hacer" y que aún está por ver qué pasará cuando el virus, que ahora circula principalmente entre niños y jóvenes, alcance a población más mayor.

Fernández ha apuntado que, normalmente, la desaceleración se produce a un ritmo similar a la que ha tenido la subida de casos --excepcionalmente rápido esta temporada--, y que "todos los que se tenían que infectar prácticamente ya se han infectado".

Esto, sumado al hecho que la gripe se ha avanzado entre 2 y 4 semanas respecto a la temporada anterior, lleva a Salud Pública a prever que a finales de enero Catalunya esté "prácticamente libre" de gripe.

MUTACIONES DE LA GRIPE

La variante A(H3N2), predominante en la temporada anterior de gripe en el hemisferio sur, ha adquirido mutaciones durante su llegada a occidente, lo que permiten etiquetarla como un subtipo nuevo (variante K).

Este es más infeccioso y escapa inmunológicamente, solo en parte, a la vacuna preparada para esta temporada, que sigue siendo efectiva y permite tener síntomas mucho más leves.

INGRESOS HOSPITALARIOS

Fernández ha explicado que la gripe está circulando principalmente entre niños y jóvenes, que tienen un estado de salud "óptimo", lo que se traduce en una cifra muy moderada de ingresos por gripe: 125 en la última semana y solo 6 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), todos mayores de 60 años.

El secretario ha destacado que los servicios sanitarios catalanes "están preparados", que los planes de urgencias para el invierno están activados, y que confían que la ciudadanía responda de forma adecuada.

"Si una persona tiene fiebre y malestar general, con síntomas de catarro, la probabilidad de que sea una gripe es muy elevada. Si no afecta más allá del malestar y la fiebre, no hace falta acudir a los servicios sanitarios. Si es necesario, puede hacerse en los CAP o CUAP o, también de forma muy recomendable, llamar al 061", ha detallado Fernández, aclara que si se trata de una persona vulnerable sí vale la pena monitorizarlo y acudir a consulta.

VACUNACIÓN

Sobre la campaña de vacunación de esta temporada, Fernández ha celebrado la "muy buena" respuesta de la ciudadanía, y ha explicado que en comparación a años anteriores las cifras son buenas.

Ha destacado, entre otros, el 38% de gente mayor de 65 años vacunada, 2 puntos mayor que en el año anterior, o la vacunación de los niños, que se sitúa 10 puntos por encima que en 2025-25, en un 40%: "La ciudadanía ha colaborado de forma excepcional".