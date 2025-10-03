Salut cifra en un 10,4% el seguimiento de la huelga médica en Catalunya

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 10,4% el seguimiento de la huelga convocada por Metges de Catalunya contra el anteproyecto de la ley del Estatuto Marco y pedir un convenio propio para los médicos, mientras que el sindicato asegura que ha secundado el paro el 58% de los profesionales convocados.

Según ha informado la Conselleria de Salud, a partir de datos del 70% de entidades en el turno de mañana y el 58% en el turno de tarde, el seguimiento ha sido del 11,1% por la mañana y del 7,1% en la tarde.

Por ámbitos en salud mental y adicciones ha sido del 6,7% por la mañana y el 1,5% por la tarde; en atención hospitalaria, del 11,2% de mañana y 3,3% de tarde; atención intermedia, del 8,7% de mañana y 0% por la tarde; atención primaria y comunitaria, del 13,4% de mañana y 13,7% de tarde, y en el transporte sanitario, 0,9% de mañana y 0% de tarde.