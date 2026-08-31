Salut formó a 1.119 personas en prevención de sobredosis y repartió 908 viales de naloxona en 2025

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Prevenció de Sobredosis de Catalunya ha contado con 64 centros participantes, ha formado a 1.119 personas y ha distribuido 908 viales de naloxona en 2025, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado.

Con motivo del Día Internacional de Sensibilización sobre la Sobredosis, la Conselleria "reafirma su compromiso con la prevención de las muertes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y con la promoción de políticas de reducción de daños basadas en la evidencia".

En este sentido, Salud impulsa la formación de personas usuarias de drogas, profesionales y entornos cercanos en la prevención, identificación de los signos de alerta, la activación del 112, la posición lateral de seguridad y el uso de la naloxona en casos de sospecha de sobredosis por opioides.

La naloxona es un medicamento seguro y eficaz que puede revertir una sobredosis por opioides mientras llegan los servicios de emergencia, por lo que Salud promueve que las personas en situación de riesgo, sus entornos y los equipos profesionales dispongan de formación y acceso a este medicamento.

Entre 2009 y 2025, el programa de prevención ha ampliado progresivamente su alcance, pasando de 12 a 64 centros participantes, y en este período se han formado 17.686 personas y se han distribuido 18.119 viales de naloxona.

PREVENCIÓN EN PRISIONES

Además, en el marco de la Estrategia para la prevención de la sobredosis en el entorno penitenciario, impulsada por los departamentos de Salud y de Justicia durante 2025, se han desarrollado actuaciones de sensibilización, información y prevención dirigidas a las personas internas desde el mismo momento del ingreso y a lo largo de su estancia en el centro.

Los equipos multidisciplinares de los centros penitenciarios ordinarios desarrollaron 106 actuaciones grupales e individuales de información, sensibilización y prevención de la sobredosis, que llegaron a 1.337 personas internas.

ÍNDICE DE MORTALIDAD

Los últimos datos del indicador de mortalidad por reacción aguda a drogas muestran que en 2024 se registraron 308 defunciones (215 hombres y 93 mujeres) en Catalunya, el máximo de la serie histórica desde 2017.

Este aumento se explica porque en los últimos años se han introducido cambios metodológicos que amplían los casos incluidos, como la incorporación de personas mayores de 65 años y de defunciones con alcohol o antidepresivos como única sustancia detectada.

Así, en más del 80% de las muertes estaba implicada más de una sustancia, lo que pone de manifiesto la relevancia del policonsumo y la necesidad de reforzar los mensajes de reducción de riesgos asociados a la combinación de sustancias.

Las sustancias agrupadas más frecuentes fueron el alcohol, los hipnosedantes y la cocaína, que fueron detectadas en más del 50% de las muertes, mientras que los opioides solo se detectaron en el 36% de los casos.

Además, la mayoría de las defunciones se producen en entornos privados, ya que en 2024, el 68% de las muertes ocurrieron en el domicilio, lo que refuerza la importancia de acercar la prevención a las personas que consumen y a su entorno cercano.

Salud recuerda que, ante una posible sobredosis, es fundamental llamar inmediatamente al 112, colocar a la persona en posición lateral de seguridad y administrar naloxona si se dispone del medicamento y hay sospecha de consumo de opioides.