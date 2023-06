Salvadó (Puerto de Barcelona) dice que la formación es "fundamental para afrontar transformaciones"

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, ha dicho este lunes que, para la entidad, la formación es "fundamental para afrontar transformaciones" en ámbitos como el ambiental, de eficiencia y de descarbonización.

Lo ha afirmado en el acto de clausura del proyecto Youth Employment in Ports of the MEDiterranean (Yep Med), que se celebra en el World Trade Centre de Barcelona, junto al conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, y al director de la Escuela Europea de Short Sea Shipping, Eduard Rodés.

Salvadó ha explicado que el objetivo del proyecto Yep Med es "la promoción del empleo juvenil en los puertos del conjunto Mediterráneo", por lo que ha celebrado que hayan participado enclaves portuarios de países como Francia, Italia, Líbano, Egipto y Jordania, entre otros.

Según él, iniciativas como esta "ayudan a configurar un 'pool' portuario al Mediterráneo en una Europa con una dinámica global" que comparte objetivos, cultura y necesidades, en sus palabras.

Ha asegurado textualmente que el proyecto ha facilitado el compromiso del Puerto de Barcelona de "potenciar el talento, atraerlo, incorporar más diversidad en el sector y trabajar para que colectivos que tradicionalmente no estaban dentro se incorporen".