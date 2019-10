Sam Neill en Sitges: "El dinero de las películas está gastándose en héroes con superpoderes"

Publicado 11/10/2019 13:05:44 CET

Recogerá el Gran Premio Honorífico este sábado en el festival

SITGES (BARCELONA), 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor neozelandés Sam Neill ha afirmado este viernes en el 52 Sitges Film Festival - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, donde el sábado recogerá el Gran Premio Honorífico, que "el dinero de las películas está gastándose en héroes con superpoderes".

"Con los efectos por ordenador puedes hacer lo que quieras: destruir ciudades, explotar mundos y tener grandes audiencias. Además, no entiendo los argumentos de estas películas", ha dicho el actor en rueda de prensa en el festival este viernes, donde ha entrado grabando con su móvil a la prensa y ha empezado en catalán diciendo: 'Bon dia' (Buenos días).

Neill ha destacado que festivales como el de Sitges dan cabida a otros proyectos más pequeños, con nuevas ideas y que pueden ser más rompedores y originales y estar en un ambiente donde no todo sea destruir coches con una sola mano: "Más que los superhéroes, me gustan las películas sobre la vida real", y se ha preguntado que, en 30 años, quién se acordará de una eventual 'Los Vengadores 7'.

UN "SUEÑO IMPOSIBLE"

Sobre los inicios de su carrera, ha dicho que de pequeño no era muy amante de los deportes y solía ir al cine, pero ser actor le parecía "un sueño imposible", pues vivía a 20.000 kilómetros de Los Ángeles (Estados Unidos), Reino Unido y España, ha dicho.

"Echo de menos aquellas tardes cuando ibas a películas de James Dean", ha dicho el actor, que ha considerado que la oscuridad de la sala era el intercambio entre el espectador y la gran pantalla, mientras que ahora ve películas en los aviones y en Netflix, y no es lo mismo.

Preguntado sobre su trabajo con directores como Steven Spielberg y John Carpenter, ha considerado que "cuánto más extremo es el terror, más encantadora es la persona", y ha descrito que George Miller, pese a 'Mad Max', es la persona más encantadora del mundo; Carpenter es el más dulce, y Spielberg, el gran portento de Hollywwod, es muy dulce y conserva el alma de un niño.

'JURASSIC WORLD 3'

Sobre las series, ha dicho que "se hacen cosas buenas, pero demasiadas cosas buenas pueden ser agotadoras", mientras que sobre su próximo papel en 'Jurassic World 3', ha dicho que será un nuevo universo jurásico y que no puede avanzar nada del argumento porque vendría alguien de Universal a matarle.

"Nunca me he visto como una estrella de cine, pero he sido muy afortunado de haber podido tener una carrera como actor", ha explicado Neill, que ha dicho no entender qué son las estrellas de cine ahora, sin nada que ver con aquellas de los años 50 y 60 del Cannes lleno de glamour, como Claudia Cardinale y Simone Signoret.

"Esta gente eran estrellas de cine. Hoy solo son mis amigos y veo las miserias de sus divorcios y sus problemas diarios. El glamour se ha ido", ha relatado Neill, que ha recordado cuando conoció en el Teatro de San Carlo de Nápoles (Italia) a Marcello Mastroianni, con un traje blanco y fumando, al que pudo estrechar la mano.

UNA GRANJA Y VIÑEDOS

Preguntado sobre su vida paralela a las películas, ha enumerado: "Tengo una granja, cuatro viñedos, cultivo Pinot Noir, tengo algunos cerdos, vacas, perros, pollos y patos", lo que le aporta una vida completamente diferente a la de intérprete.

"Siempre me pone triste dejar la granja y volver a mi trabajo, pero cuando estoy en la granja pienso que tendría que estar haciendo una película", ha añadido Neill, que ha destacado que el cine es un mundo privilegiado donde se conoce a muchos amigos.

En la rueda, con un participante que dibujaba al actor durante el acto y otro participante disfrazado de dinosaurio, Neill ha dicho que a veces la vida de un actor pasa por estar en el lugar y momento correctos, pero a veces sucede lo contrario y puedes acabar haciendo una película que no debías, y ha añadido que, pese a la insistencia de su agente, suerte que no le dieron el papel de 007 en 'James Bond': "He agradecido el resto de mi vida no haber sido un James Bond que no le gustara a nadie. Podría haber pasado".

No obstante, ha recordado que cuando salió 'Jurassic Park', la 'New York Magazine' lanzó una crítica que le destruyó, en la que decía "es una gran película donde los efectos especiales son más convincentes que las interpretaciones de los actores", y ha considerado que quizás fue su generación la culpable de que ahora haya superhéroes: "Quizás esto lo empezamos nosotros".