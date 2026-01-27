Sàmper afirma que habló con Yolanda Díaz sobre "las consecuencias" de los cortes de Rodalies

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper (Archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha afirmado que habló con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre el "alcance de las consecuencias" por los cortes e incidencias en la red de Rodalies durante la última semana.

Lo ha dicho en respuesta a una interpelación en el pleno del Parlament por parte del portavoz adjunto de ERC, Jordi Albert, sobre la seguridad y la salud laboral, en la que ha preguntado al conseller por la acción de su Departamento ante la situación de Rodalies.

Sàmper ha defendido que mantuvo llamadas con los sindicatos y patronales después del accidente en la R4 el pasado martes en Gelida (Barcelona) en las que se "pactó" la recomendación de teletrabajo.

Ha explicado que las llamada se produjeron a las 7 de la mañana del pasado miércoles y que regresó ese mismo miércoles de Madrid, donde participaba en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

"Usted no me puede pedir que si yo estaba en Madrid antes de que sucediera el desgraciado accidente pudiera llegar aquí en cuestión de minutos porque era imposible de hacer. Pero insisto, 7 de la mañana llamadas a los cuatro agentes sociales y económicos. Esta es la realidad", ha expuesto.

Además, ha dicho que la directora general de relaciones laborales, Núria Gilgado, explicó el contenido del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores que dice "que cuando los trabajadores tengan dificultad o impedimento para llegar a su trabajo, con independencia de cuál sea el motivo que lo verifique, tendrán derecho a un permiso retribuido".