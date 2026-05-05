Sàmper celebra la caída del paro en todos los sectores productivos y demarcaciones de Catalunya

Archivo - El conseller de Empresa Miquel Sàmper - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha celebrado la caída del paro en abril en Catalunya, una disminución que se produce en todos los sectores productivos, se produce en las cuatro demarcaciones y se produce exactamente entre hombres y mujeres".

Lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios, después de la publicación de los datos de paro del mes de abril por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se ha registrado una caída en 8.949 personas desempleadas respecto a marzo, hasta situarse en 314.527 personas.

El conseller también ha destacado que este descenso se da, además, entre las personas de menos de 25 años, con una caída del 11% de la tasa de paro.

Respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social, que se han situado en un total de 3.921.134 afiliados a cierre de abril, con un alza de un 0,99% respecto al mes anterior y un 2% en términos interanuales, Sàmper ha celebrado registrar "cifras récord otra vez" y superar por segundo mes consecutivo a Madrid, con 26.000 personas más trabajando en Catalunya.

"Catalunya tiene a día de hoy 3.921.134 personas trabajando", ha celebrado, con un incremento respecto al mismo mes del año anterior de 77.000 personas, y hasta suponer la cifra en la serie histórica "más elevada", ha detallado.