Sàmper defiende la FP como "pieza clave" para el desarrollo económico y social de Catalunya

Foto de familia de la entrega de los premios FPCAT 2024. - GENERALITAT DE CATALUNYA

El Consell FPCAT entrega los premios FPCAT 2024 a 14 centros, entidades y usuarios

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defendido la Formación Profesional (FP) como "pieza clave" para el desarrollo económico y social de Catalunya.

Lo ha dicho este martes durante el acto de entrega de los premios FPCAT 2024, que otorga el Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (Consell FPCAT) de la Generalitat, en el que también ha participado la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, informa la Generalitat en un comunicado.

Sàmper ha afirmado que en el mundo actual, en el que las profesiones evolucionan rápidamente, la formación profesional juega un papel "esencial".

Ha remarcado que la FP dual tiene "cada vez más protagonismo y mejores resultados de inserción", y ha destacado su reorientación hacia sectores emergentes y tecnológicos.

"VÍA FORMATIVA PRIORITARIA"

Por su parte, Niubó ha asegurado que la FP es "una vía formativa prioritaria" por su fomento de la continuidad formativa y la lucha contro el abandono, así como por la captación y el fomento del talento.

La consellera ha insistido en la importancia de buscar "la complicidad e implicación" de muchas grandes empresas en un modelo de éxito que posibilitará una mayor inserción laboral y profesional.

PREMIOS FPCAT 2024

El Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (Consell FPCAT) de la Generalitat ha entregado los premios FPCAT 2024 a 14 centros de Formación Profesional (FP), empresas, entidades, trayectorias individuales y personas usuarias de centros formativos.

En concreto, han reconocido por buenas prácticas las trayectorias individuales de José Antonio Andrés Villena, Narcís Bosch Andreu, Emilia Macías Rosado i Ariadna Rectoret i Jordi.

Los premios por buenas prácticas en centros formativas han sido para el Centre d'Estudis Jaume Balmes de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el Institut Mollerussa de Mollerussa (Lleida), el Institut Tecnològic de Barcelona y los Jesuïtes El Clot de Barcelona.

Asimismo, por buenas prácticas a las empresas y otras entidades han sido reconocidas la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, la Fundació Impulsa de Vic (Barcelona), el Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya (Barcelona) y el Hospital del Mar de Barcelona.

La Unidad de Prospección y Análisis Laboral de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha obtenido el premio en la investigación en el campo de la FP, mientras Ahmed Mansur Mohammed ha recibido la distinción a las buenas prácticas a la trayectoria individual de la persona usuaria de centros de formación profesional.