Sàmper destaca la producción de proximidad en la inauguración de 080 Barcelona Fashion

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha puesto en valor la producción de proximidad, la sostenibilidad y la economía circular en la inauguración de la pasarela 080 Barcelona Fashion, que se celebrará hasta el 17 de octubre en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona.

Ha explicado que al producir en Catalunya, "se apuesta por puestos de trabajo de calidad y por una cadena de valor más robusta y resiliente", además de apostar por una moda que a su parecer reduce el impacto ambiental, informan la Generalitat y la organización del evento en un comunicado este martes.

"080 Barcelona Fashion es una cita clave para reforzar el posicionamiento de Barcelona y de Catalunya como referente de diseño y creatividad, así como de la industria de la moda en el sur de Europa", ha subrayado el conseller.

En estos cuatro días, el evento acogerá un total de 25 desfiles con la participación de 24 diseñadores y marcas, a los que se añade la cuarta edición del proyecto de moda circular y sostenible 080 Reborn.

En Catalunya, el sector de la moda emplea a más de 80 000 personas, tanto en el ámbito de la industria como del comercio, y las 800 principales empresas catalanas del sector alcanzan una facturación conjunta de 14.500 millones de euros a escala mundial, según datos de la Generalitat.