Sàmper dice que los aranceles podrían situar la exportación catalana por debajo de 100.000 millones

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha dicho que la tensión geopolítica derivada de los aranceles estadounidenses tendrán una afectación en las exportaciones catalanas, que a cierre de 2025 podrían situarse por debajo de los 100.000 millones, cifra que se superó en 2023 y 2024.

"La tensión geopolítica que ha generado Donald Trump con sus aranceles tendrá una afectación, sin ninguna duda, sobre las exportaciones que podamos tener. Por lo tanto, aún no sabemos, lo sabremos a finales de esta semana, si llegaremos o no de nuevo a los 100.000 millones de euros en exportaciones", ha explicado Sàmper este lunes en una rueda de prensa en la sede de Acció.

El conseller ha recordado que tanto en 2023 y 2024 se superó esta cifra, con un récord de empresas que exportan de forma regular, es decir, que lo han hecho durante cuatro años consecutivos, hasta las 18.345 compañías a cierre de 2024.

Según los datos compartidos por Sàmper, las exportaciones catalanas a Estados Unidos son actualmente de 4.350 millones de euros, de las cuales un 67%, o 2.920 millones de euros, han estado afectadas por los aranceles estadounidenses.

Así, el impacto es de casi 3 millones de euros sobre los 100.000 millones de la totalidad de las exportaciones de Catalunya, ha recordado Sàmper, un impacto "relativamente bajo, si lo miramos en términos puramente numéricos, pero que ha sido una piedra en el camino".

De cara al futuro, el conseller ha puesto el foco en seguir con la línea de internacionalización de las empresas catalanas, que se sitúan desde hace años en torno al 26% del total de las ventas al exterior de las empresas de todo España, aunque también ha recordado la necesidad de encontrar nuevos mercados.

"Tenemos una tradición y vocación claramente internacional por parte de nuestras empresas y de la administración de la Generalitat, no sólo de la actual, sino de toda", ha valorado Sàmper, junto con un ecosistema innovador de primer nivel y un capital humano importante y muy cualificado, en sus palabras.