Sàmper inaugura la nueva fábrica de Tucai en Vietnam, que ocupará inicialmente a 50 personas

El conseller Sàmper participa en la inauguración de la nueva fàbrica de Tucai en Vietnam. - CONSELLERIA DE EMPRESA

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha inaugurado la nueva fábrica de la catalana Tucai, fabricante de tubos flexibles y válvulas para transportar agua y gas, que se instalará en Vietnam y cuenta con una superficie de 6.500 m2.

La empresa catalana, que cuenta con más de 700 trabajadores y vende en más de 70 países, ha invertido 6 millones de euros en las instalaciones en la ciudad de Da Nang Con la nueva instalación, que ocupará a 50 trabajadores en una primera fase, informa la Conselleria en un comunicado este martes.

"La elección de Vietnam que ha hecho Tucai no es fruto de la casualidad, sino del análisis consciente de dónde se sitúan los mercados más dinámicos y con potencial de crecimiento", ha destacado Sàmper.

Con esta incorporación, Tucai fortalece su presencia en el continente asiático, donde ya dispone de dos plantas productivas en China, que se suman a las fábricas que también tiene en Catalunya y Bulgaria.

CENTRO NEURÁLGICO

En este caso, la nueva ubicación de Vietnam, además de reforzar el abastecimiento a Europa y Estados Unidos, servirá de centro neurálgico para distribuir sus productos en los mercados que conforman la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), compuesta por Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Según Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, los productos que Catalunya compra procedentes de Vietnam han crecido un 128% desde 2020 hasta alcanzar los 1.640 millones de euros en 2024, mientras que las exportaciones al país asiático han crecido un 38% en el mismo periodo y 2,5 años.