Sàmper ve la digitalización como "palanca clave" para reforzar la competitividad del mundo rural

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ante la Comisión de Seguimiento del Despliegue de las Actuaciones de la Agenda Rural en Catalunya - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha definido la digitalización como "palanca clave" y una transformación esencial para generar oportunidades, reforzar la competitividad y avanzar en cohesión territorial, sobre todo en el mundo rural.

"Trabajamos con el objetivo claro de impulsar el sector digital para reforzar el liderazgo económico del país y al mismo tiempo garantizar una sociedad digital más inclusiva, sostenible y equitativa", ha dicho este martes ante la Comisión de Seguimiento del Despliegue de las Actuaciones de la Agenda Rural en Catalunya del Parlament.

Ha asegurado que la transformación digital solo se llevará a cabo si se dispone de personas preparadas para liderarla, y ha explicado que el Pacte Nacional per al Talent Digital tiene una mirada territorial, con el objetivo de reducir la brecha digital.

"Hacen falta políticas que reflejen las singularidades y las necesidades de los municipios con menos población de Catalunya", ha señalado, y ha afirmado que para retener este talento y atraer de nuevo al mundo rural es necesario garantizar las condiciones para que las empresas arraiguen, surjan, crezcan o innoven fuera de los grandes núcleos urbanos.

Además, ha recordado que el Govern ha aprobado el plan de reforma de la Administración y mejora de los servicios públicos, que incorpora la simplificación administrativa de varios trámites que afectan directamente al mundo rural, "para reducir cargas administrativas y facilitar que las empresas y profesionales puedan desarrollar su actividad con mayor facilidad, especialmente en entornos rurales".

TRANSICIÓN NUCLEAR Y TURISMO

Sobre el Fons de Transició Nuclear, ha asegurado que actúa como un acelerador para paliar el impacto del futuro posible cierre de los centros nucleares, pero también para hacer crecer y modernizar el tejido productivo de los municipios afectados.

Ha explicado que en 2025 se dieron ayudas de este fondo de más de 52 millones de euros a 183 empresas para impulsar el desarrollo de la zona afectada por el cierre de las centrales de Ascó y Vandellós (Tarragona) y, gracias a las ayudas, de forma agregada, las empresas beneficiarias invertirán más de 143 millones en proyectos industriales, con la previsión de crear 130 puestos de trabajo.

En este sentido, ha explicado que el Govern ha impulsado una nueva línea de subvenciones dirigida a trabajadores autónomos de los municipios beneficiarios del Fons de Transició Nuclear, con una dotación de 3 millones de euros y el objetivo de facilitar el inicio de nuevas iniciativas económicas en el territorio y contribuir a la diversificación del tejido productivo.

En cuanto al turismo, Sàmper ha dicho que debe entenderse también como una palanca de dinamización del mundo rural y ha señalado la importancia de impulsar un modelo orientado "a la desestacionalización y desconcentración de la actividad para mejorar las oportunidades en el territorio y reducir la presión en determinadas zonas".

A pocos días de la visita del Papa León a Barcelona, ha asegurado que es importante hacer llegar a los turistas el Santuario de la Virgen de Montserrat, obra de Josep Maria Jujol, y los monasterios de la Ruta del Cister, por ejemplo.

EMPLEO

Además, Sàmper ha destacado que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) apuesta por promover el empleo en el sector agrario como sector caudal para la economía y la sostenibilidad de las zonas rurales y ha puesto énfasis en la contratación en el marco de la campaña agraria de Lleida.

"La intensificación y concentración de contratos en período de campaña requiere una dedicación adicional de recursos en todas las actividades vinculadas con el empleo", ha dicho, destacando que esta situación hace imprescindible la colaboración con los agentes del sector para mejorar la gestión de los flujos migratorios y garantizar una presencia ordenada de los temporeros en las distintas campañas.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de Junts per Catalunya, Ignasi Prat, ha afirmado que todavía hay zonas rurales con problemas de cobertura móvil y conectividad y ha defendido que sin conectividad no existe competitividad, teletrabajo, captación de talento ni nueva actividad económica: "La sensación en el mundo rural es que el Govern hace grandes discursos sobre cohesión territorial, pero sigue gobernando con mirada metropolitana".

Por parte de ERC, la diputada Montse Vergés ha pedido una información más holística, para que cuando alguien quiera saber cómo está funcionando el despliegue de la agenda rural, no tenga que ir a la página web de Empresa y Trabajo, "sino que todo esto se pueda recoger de alguna manera para hacer una valoración ligada con temas de vivienda, con temas de movilidad, etc".

El diputado del PP, Alberto Villagrasa, ha señalado que ser autónomo en España "es un deporte de riesgo" y ha incidido en el exceso de trámites burocráticos del autónomo, sobre todo en el mundo rural.

Rafael Villafranca, de Vox, ha preguntado por medidas concretas respecto a la lucha contra la brecha digital, "teniendo en cuenta que el hombre del campo es una persona que tiene una tendencia innata contra ese encapsulamiento".

El diputado del PSC, Manel Ezquerra, ha señalado la importancia de un turismo descentralizado, ya que el turismo interior pide iniciativas y campañas para fomentar estas zonas: "También se han visto afectados por la implantación de la tasa turística, ya que les quita competitividad, por ejemplo, ante la frontera con Aragón, donde no tienen esta tasa".