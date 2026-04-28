Sánchez, Illa y Feijóo acudirán a la Reunió Cercle d'Economia centrada en la autonomía europea

La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, y el director general, Miquel Nadal - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarán en la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se centrará en la autonomía estratégica europea.

Lo ha dicho este martes la presidenta de la entidad, Teresa Garcia-Milà, en rueda de prensa junto al director general, Miquel Nadal, para presentar el encuentro, que también contará con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que compartirán mesa redonda con Illa.

Garcia-Milà ha detallado que la voluntad es "pasar del diagnóstico a hablar de soluciones" y que se hablará de cómo alcanzar esta autonomía y qué es necesario cambiar si no se logra.

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