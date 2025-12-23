Sánchez Llibre (Foment) afirma que hay un "ataque sin piedad" a los propietarios de viviendas

La vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guida; el presidente, Josep Sánchez Llibre, y el presidente de la Cámara de Contratistas, Lluís Moreno. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado que existe un "ataque sin piedad" a los propietarios de viviendas, a los que ha lamentado que se les responsabiliza de la falta de vivienda.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a la prensa en el encuentro de Navidad de la patronal, en las que ha señalado que el problema de la vivienda deriva de "una irresponsabilidad de la administración por no haber puesto suficiente oferta en el mercado".

Sánchez Llibre ha lamentado que existe inseguridad jurídica por la gran cantidad de normativas que se han aprobado en los últimos años, pero que han fallado a la hora de "poner suelo urbanizable" a disposición, y que no han reducido la burocracia o la lentitud administrativa.

Ha criticado que el Govern no ha planteado soluciones dirigidas al crecimiento de la economía, ya que es "prisionero de una serie de grupos parlamentarios" que apuestan por políticas contrarias a las que interesarían a Foment del Treball.

"En lugar de implementar políticas para incrementar la oferta, que es la gran solución, se están planteando medidas ineficientes, ineficaces, muy dogmáticas y muy intervencionistas", ha dicho.

PRESUPUESTOS

Sánchez Llibre ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios catalanes para facilitar que la Generalitat pueda aprobar Presupuestos para 2026, ya que ha dicho que son "necesarios".

Ha pedido que estos presupuestos contemplen inversiones en infraestructuras y que tengas partidas "orientadas al bienestar de los ciudadanos de Catalunya" en sanidad, educación y servicios sociales.

"Aunque sabemos que los Presupuestos que pueda pactar el Govern con sus socios probablemente no nos gustarán, hacemos un llamamiento a la solidaridad y la complicidad para que en 2026 la Generalitat tenga unos Presupuestos competitivos orientados a generar riqueza y cubrir las necesidades en sanidad, educación y servicios sociales", ha dicho.

Preguntado por si la vuelta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont puede facilitar que se lleguen a pactos con Junts, ha dicho que facilitaría la "normalización" en las relaciones entre las diferentes formaciones.

ABSENTISMO

Sánchez Llibre ha celebrado la campaña de la Generalitat para que la población haga un uso responsable de las bajas laborales y ha lamentado que muchas veces estas bajas se dan por las listas de espera en la sanidad pública.

Ha dicho que es necesario que se hagan inversiones para reducir estas listas de espera y que sindicatos y patronales encuentren soluciones a la "picaresca" que ha dicho que provoca parte de estas bajas laborales.