Sánchez Llibre (Foment) alienta al Sabadell a ganar tamaño "para garantizar su independencia"

Pide modificar la Ley de OPAs para que sea "más eficiente"

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha alentado este veirnes al Banco Sabadell a ganar tamaño tanto en España como en el extranjero "para garantizar su independencia" en el futuro.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al secretario general, David Tornos, tras el fracaso de la OPA de BBVA, que logró una aceptación del 25,47%, por debajo del 50% que permitía que saliera adelante y del 30% que ofrecía la opción a BBVA de lanzar una segunda oferta.

Sánchez Llibre ha deseado que la entidad trabaje para que los clientes que no son accionistas adquieran acciones y crear así un "núcleo duro que permita evitar nuevas opas hostiles".

Considera que esta estrategia debería permitir que la entidad catalana "se pueda consolidar como la cuarta entidad financiera del Estado".

El presidente de la patronal ha felicitado al presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu; al consejero delegado, César González-Bueno, y al resto de directivos y trabajadores por su estrategia de defensa.

Además ha felicitado a los accionistas "por no caer en la tentación de vender duros a cuatro pesetas" y ha mostrado su satisfacción por el resultado de la OPA.

"NO PUEDE SER" QUE DURARA 18 MESES

Sánchez Llibre ha pedido al Gobierno que se modifique la Ley de OPAs para que sea "más eficiente", tras recordar que esta experiencia ha durado 18 meses.

"Lo que no puede ser es que una OPA dure 18 meses", ha dicho, y ha añadido que este periodo ha provocado que los dos bancos perdieran consistencia, eficiencia y oportunidades de negocio.

Ha añadido que el Gobierno "debe adecuar la legislación actual al siglo XXI" y que es difícil que dos entidades tan relevantes puedan estar operativas al 100% estando pendientes de la operación.