Sánchez Llibre (Foment) aspira a un tercer mandato centrado en reducir impuestos y el absentismo laboral

Foto de familia durante la presentación del programa y los avales para las elecciones a la patronal, en el Reial Cercle Artístic - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha presentado un programa electoral con el que aspira a un tercer mandato en las elecciones a la patronal del 18 de mayo --por el momento es el único candidato y el plazo para presentar candidaturas acaba este viernes a las 15 horas--, que se centra en la reducción de impuestos y del absentismo laboral.

Lo ha hecho este viernes en un acto para presentar el programa y los 300 avales que ha logrado, frente a los 40 necesarios, y que ha dicho que representan 3.000 votos y dos tercios de la asamblea.

Sánchez Llibre ha lamentado que la presión fiscal en Catalunya "es asfixiante y una presión fiscal opresiva", y ha dicho que lucharán para que haya menos impuestos.

"Nos esforzaremos para que en los próximos cuatro años haya menos impuestos para las empresas, las personas y las familias, y ha señalado la necesidad de eliminar el impuesto sobre el patrimonio y "reducir y bonificar al máximo el impuesto de donaciones y succesiones".

Además, ha criticado que el Gobierno no haya deflactado la inflación al IRPF, que ha recordado que "afecta a todos los trabajadores".

ABSENTISMO

Sánchez Llibre ha subrayado que el absentismo "es uno de los problemas más relevantes de las empresas" en España y que en 2025 fue del 5,5% de los trabajadores, cuando la media europea, ha dicho, es del 2,5%.

Ha añadido que, en 2019, las bajas por incapacidad por contingencias comunes tenían un coste de 19.000 millones de euros, mientras que, en 2025, fue de 33.200 millones de euros, cifras que ha tildado de "escalofriantes"

En este sentido, ha planteado el objetivo de reducir el absentismo hasta el 4% y que el coste de estas bajas se reduzca hasta alrededor de 19.000 millones.

Para lograrlo, ha dicho que impulsarán la redacción de un libro blanco sobre el absentismo en el que invitará a participar a sindicatos, administraciones y universidades para alcanzar un consenso.

Entre las propuestas para reducirlo están aumentar el número de profesionales médicos en la sanidad pública para minimizar las listas de espera y dar más facilidades a las mutuas para que puedan colaborar.

OTRAS PROPUESTAS

Entre el resto de propuestas de Sánchez Llibre están la necesidad de buscar una solución para que todo el mundo tenga una vivienda digna y una movilidad eficiente, con el fin de reducir el tiempo de transporte entre casa y el trabajo.

También, la defensa de la propiedad privada, donde ha criticado el "intervencionismo" de los gobiernos sobre el mercado de la vivienda.