Sánchez Llibre (Foment) critica que Díaz se ha "saltado a la torera el diálogo social"

Cree que los empresarios son vistos como "presuntos delincuentes" por una parte del Gobierno

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha criticado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha "saltado a la torera el diálogo social" con la ley de la reducción de la jornada a las 37,5 horas.

"Ha planteado una paz social muy importante, pero en este caso, provoca y nos falta al respeto", ha dicho este martes en el foro 'World in Progress', y ha afirmado que el diálogo social ha dado grandes frutos entre los pactos entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, en sus palabras.

Asimismo, ha lamentado que en muchos casos, los empresarios en general, los autónomos y las grandes compañías, entre otras, son vistos como "presuntos delincuentes" por una parte del Gobierno, por lo que ha pedido respeto.

Según él, los empresarios son fundamentales para la generación de riqueza y su redistribución y ha asegurado que son "garantes de la cohesión social".

ENERGÍA NUCLEAR

Respecto al uso de energía nuclear, el presidente de la patronal catalana ha reiterado que no entiende cómo el Gobierno, en este caso por cuestiones ideológicas, "va en la dirección contraria de lo que están haciendo muchísimos países de la Unión Europea".

Ha expresado que, a su juicio, España debería hacer una reflexión importante y dejar de lado estas cuestiones ideológicas para plantear soluciones para usar energía nuclear, mientras que España, y en este caso Catalunya, no tenga "las energías renovables suficientes que puedan permitir un mix eléctrico sostenible".

Según el Instituto de Energía de Catalunya, actualmente el 60% de la energía industrial que consumen las empresas procede de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós (Tarragona).

Para poder suplir esta energía nuclear, ha explicado, en 2030 se debería llegar al cupo de total de 11.800 megavatios: "Es imposible".

Preguntado por la OPA fallida de BBVA a Banco Sabadell, Sánchez Llibre ha asegurado que el precio planteado era una auténtica "tomadura de pelo" porque significaba vender duros a cuatro pesetas.