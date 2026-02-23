Sánchez Llibre (Foment) dice que "Catalunya no se puede permitir el lujo de no tener Presupuestos"

(I-D) El presidente de Pimec, Antoni Cañete; el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de la Generalitat, Salvador Illa; la secretaria general de CCOO Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT Catalunya, Camil Ro - David Zorrakino - Europa Press

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado que "Catalunya no se puede permitir el lujo de no tener Presupuestos", en declaraciones a la prensa tras la firma del acuerdo entre Govern, patronales y sindicatos para las cuentas de la Generalitat para este año.

Han firmado el acuerdo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; Sánchez Llibre, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, e Illa ha anunciado que el Govern aprobará el viernes el proyecto de Presupuestos para iniciar el trámite parlamentario.

Sánchez Llibre ha explicado que si no se aprueban las cuentas, el Govern dejaría de poder invertir entre 4.000 y 5.000 millones recaudados.

Ha añadido que las cuentas les podrán gustar más o menos, pero que "Catalunya necesita unos Presupuestos competitivos, que sean suficientes".

"Cuando sepamos, el viernes, la composición de los Presupuestos en fiscalidad y vivienda, ya los criticaremos si no nos gusta", ha añadido.