Sánchez Llibre (Foment) dice que más productividad es empleo de calidad y mayores salarios

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado que una mejora de la productividad significa la creación de empleo de calidad y alcanzar salarios más altos.

Lo ha dicho este martes en la entrega de los Premis i Medalles d'Honor de la patronal, en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull, y los consellers Alícia Romero, Miquel Sàmper y Ramon Espadaler.

También han estado presentes la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, entre otros.

Sánchez Llibre ha señalado que los catalanes disponen de "menos renta disponible que la media europea", lo que implica que, textualmente, el grueso de la clase media y trabajadora se vaya empobreciendo.

"Parte de la solución a estos problemas pasa por la creación de buenos puestos de trabajo", ha dicho Sánchez Llibre, que ha recordado la petición de Foment de que Catalunya tenga una fiscalidad, en sus palabras, homologable a Europa y ha pedido deflactar el IRPF.

ABSENTISMO

El presidente de la patronal ha alertado del impacto del absentismo laboral en las empresas, que está estimado en 37.000 millones de euros anuales en España.

Ha señalado que el absentismo es "un freno real a la productividad" y que es un coste que, según él, recae sobre empresas, trabajadores y administraciones.

"Es un síntoma de que algún engranaje no está funcionando como es necesario", ha añadido Sánchez Llibre, que ha señalado también la falta de personal cualificado, que ha tildado de problema de país.

Por otro lado, ha pedido una reforma de la administración en Catalunya para simplificar trámites, reducir burocracia y hacer más ágil la relación con las empresas.

ATAQUES A EMPRESARIOS

Sánchez Llibre ha lamentado los ataques que "constantemente" reciben los empresarios y que ha dicho que se están extendiendo como una mancha de aceite.

"A menudo se nos pone en la picota y se nos considera presuntos delincuentes. Pero nosotros no solo no hacemos nada malo, cumplimos las leyes, generamos riqueza y trabajo. Por este motivo no lo permitiremos y lo digo alto y contundente: No lo permitiremos", ha asegurado.