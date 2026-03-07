Sánchez Llibre (Foment) espera que los choques económicos por el conflicto en Irán "sean mínimos"

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado que espera que los choques económicos en Catalunya por el conflicto en Irán y Oriente Medio "sean mínimos" y ha expresado su deseo de que el conflicto dure poco.

Así lo ha manifestado tras la reunión extraordinaria del Consell del Diàleg Social de Catalunya este sábado, encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recordando que Estados Unidos es "un país amigo desde la perspectiva económica" y, asegura, un socio comercial de primer orden para Catalunya, por lo que espera que el conflicto no dañe las relaciones comerciales entre España y EEUU, ya que los temas comerciales son competencia de la Unión Europea.

Además, ha valorado positivamente la creación del grupo de trabajo permanente por parte del Govern junto a los agentes sociales lo que, dice, debe servir para "apaciguar los daños colectivos que se puedan producir en las empresas y también apaciguar los daños colaterales que puedan suceder a los trabajadores".