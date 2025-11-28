Sánchez Llibre (Foment) exige a las administraciones que se valore y respete a los empresarios

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha exigido a las administraciones que se valore y respete a los empresarios: "Que se nos reconozca la aportación que hacemos a la sociedad".

Lo ha dicho este viernes durante la visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo a la sede de la patronal en Barcelona, en la que ha añadido que "es momento de exigir a las administraciones que no nos respetan, que nos respeten".

Sánchez Llibre ha puesto en valor que los empresarios son "un pilar fundamental en la sociedad del bienestar" y ha dicho, textualmente, que sin empresarios, probablemente, no existiría una democracia tan consolidada como la que hay en España.

Ha lamentado que se ven "muy atacados", también por parte de algunas administraciones y que se les presenta, en sus palabras, como delincuentes, por lo que, textualmente, ha llegado el momento de que las organizaciones empresariales alcen la voz.

REFORMA FISCAL

Sánchez Llibre ha reclamado que haya una reforma fiscal "en profundidad" que, entre otras cosas, elimine el impuesto al Patrimonio, deflecte el IRPF o reduzca la fiscalidad de los autónomos.

Ha añadido que es necesario que las administraciones inviertan en Catalunya lo que le corresponde, especialmente en infraestructuras, y ha situado en 43.500 millones de euros el déficit inversor en infraestructuras en Catalunya desde 2009.

Por otro lado, ha agradecido a Feijóo el trabajo para tumbar la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales: "Hicisteis un gran favor a la economía productiva española".

El presidente de la patronal también ha hecho hincapié en el absentismo, "un tema que afecta mucho a todas las empresas", y ha dicho, literalmente, que es posible que haya muchas bajas que sean razonables, pero existe mucha picaresca.

CONVENIO DEL METAL

Sánchez Llibre ha celebrado el acuerdo alcanzado en las últimas horas entre sindicatos y la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) para renovar el convenio del sector siderometalúrgico en la provincia de Barcelona

"Cuando a los empresarios y los trabajadores nos dejan libremente negociar colectivamente, somos capaces de llegar a un acuerdo", ha dicho, y ha añadido que es un acuerdo bueno tanto para la economía catalana como para la española.