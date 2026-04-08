Sánchez Llibre reclama a Collboni soluciones en vivienda: "No hay grúas en el horizonte"

Campos, Sánchez Llibre, Collboni y Alarcón en el ciclo Rethink BCN este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado al alcalde de Barcelona y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni, soluciones en materia de vivienda y ha apuntado que en estos momentos "no hay grúas en el horizonte" de la ciudad.

Lo ha dicho en la bienvenida a la conferencia del alcalde durante el ciclo 'Rethink BCN', en la sede de Foment del Treball, en la que también han intervenido la vicepresidente de la patronal catalana, Mar Alarcón, y el ceo de Aigües de Barcelona y director de Acción Social de Veolia, Felipe Campos.

Sánchez Llibre ha reprochado al alcalde que no se puede estar satisfecho con la situación de la vivienda en Barcelona, ya que no se ha llegado a un acuerdo político para eliminar la reserva del 30% de vivienda protegida en grandes promociones.

"Lamentablemente, creo que sería un punto negativo en su mandato si no se abordase esta cuestión de manera urgente", ha sostenido el presidente de la patronal catalana, que también ha reclamado al alcalde medidas para reducir la presión impositiva del sector privado y acuerdos en el ámbito de la movilidad.

"Señor alcalde, aún hay algunas carpetas relevantes abiertas que nos gustaría que, antes de que finalizase el mandato, se pudiesen resolver", ha añadido.

CAMPOS Y ALARCÓN

Campos ha afirma que Barcelona se encuentra en un punto de inflexión, como en 1992, con retos que no sólo son de proyección, sino también de fondo: "Los grandes objetivos de esta etapa no serán solo grandes eventos, sino de la capacidad de construir una ciudad y una metrópolis sostenible, cohesionada, dinámica y abierta al mundo".

Alarcón ha señalado que los nuevos retos de la ciudad no se puede abordar únicamente desde una escala de gobernanza, sino también desde la colaboración público-privada, entendiendo Barcelona como una "red interconectada de realidades", y ha invitado al alcalde a seguir tejiendo consensos y alineando actores.