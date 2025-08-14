Sant Joan de Déu (Barcelona), acreditado como Living Lab por la red europea de innovación abierta

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona se ha integrado este verano a la red European Network of Living Lab (Eoll), acreditación que reconoce el compromiso del centro con "las necesidades reales de las personas como epicentro de la investigación y la innovación", informa este jueves en un comunicado.

El modelo de Living Lab se basa en una "colaboración activa y constante" entre ciudadanos, profesionales, investigadores, empresas, e instituciones, y los proyectos desarrollados bajo esta metodología utilizan procesos de cocreación y experimentación para diseñar, probar y evaluar productos y servicios en entornos reales.

El parque Sanitario aplica este enfoque en áreas tan diversas como la salud mental, la discapacidad intelectual, el envejecimiento y la cronicidad, así como la integración social y comunitaria.