Sant Joan de Déu (Barcelona) implanta a una bebé el marcapasos "más pequeño del mundo"

Sant Joan de Déu (Barcelona) implanta el marcapasos "más pequeño del mundo" a una bebé - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha implantado el marcapasos "más pequeño del mundo" a una recién nacida de 2,1 kilos tras detectar durante el embarazo una grave alteración cardíaca.

Los marcapasos convencionales miden alrededor de seis centímetros, un tamaño excesivamente grande para un recién nacido y que puede causar complicaciones como comprensión de órganos e infecciones, informa este miércoles el hospital en un comunicado.

Ante esta limitación, el equipo del hospital trabajó con la empresa Abbott para disponer de un marcapasos sincronizado basado en la plataforma Aveir específicamente adaptado a bebés.

Durante el segundo trimestre del embarazo, los profesionales detectaron que el feto latía demasiado despacio y que el corazón estaba muy dilatado debido a un bloqueo auriculoventricular completo, una alteración grave del sistema eléctrico del corazón que impide que los impulsos eléctricos pasen correctamente entre sus cavidades.

PARTO PREMATURO

Como consecuencia, el corazón late mucho más despacio de lo normal (bradicardia), lo que puede provocar que no llegue suficiente sangre y oxígeno al organismo, y para intentar compensar la lentitud del ritmo cardíaco, el corazón aumenta de tamaño, como ocurrió en este caso.

Desde ese momento, el equipo del Hospital Sant Joan de Déu inició un seguimiento estrecho del embarazo: a finales de enero, los especialistas observaron un empeoramiento y decidieron adelantar el parto.

La niña nació el 2 de febrero con solo 2,1 kilos de peso y una bradicardia severa que provocó un deterioro clínico con riesgo de fallo cardíaco, por lo que en sus primeras horas de vida se le implantó un marcapasos provisional para estabilizarla.

El nuevo marcapasos, de aproximadamente dos centímetros --el más pequeño del mundo en su categoría-- permite estimular y coordinar el latido del corazón de forma adecuada, algo fundamental en un órgano tan pequeño y previamente dilatado, ha explicado la jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica, Georgia Sarquella-Brugada.

Pocas horas después del nacimiento, el equipo de cirugía cardíaca, liderado por el Stefano Congiu, realizó la implantación definitiva: participaron 16 profesionales de distintas especialidades, además de ingenieros especializados en dispositivos médicos.

"En cardiología pediátrica muchas veces no existen soluciones estándar. Cuando hablamos de un bebé de dos kilos, tenemos que adaptar la tecnología a su tamaño y a su fisiología. Este caso demuestra que la colaboración entre médicos e ingenieros puede marcar la diferencia entre no tener opciones y poder salvar una vida", ha subrayado Sarquella-Brugada.

AUTORIZACIÓN EN CINCO HORAS

Al tratarse de un dispositivo especialmente adaptado para este caso, el equipo solicitó autorización urgente a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que respondió en apenas cinco horas, lo que permitió intervenir con rapidez.

La pequeña ha evolucionado favorablemente y, tras 20 días de ingreso hospitalario, ha recibido el alta, y podrá llevar una vida normal y solo deberá seguir controles periódicos en el hospital.