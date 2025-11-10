Santacreu (Cámara de Barcelona), nuevo presidente del consejo de Equity Group Health Insurance

Archivo - El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha sido nombrado nuevo presidente del consejo de administración de Equity Group Health Insurance.

La empresa es la filial de seguros de salud de Equity Group, "el mayor grupo financiero de África del este", informa la Cámara en un comunicado este lunes.

Santacreu ofrecerá orientación estratégica a las iniciativas sanitarias de la compañía, centrándose en la innovación digital, las alianzas y "el acceso equitativo a la salud en todo el continente".

El director general y ceo de Equity Group Holdinfs, James Mwangi, ha explicado que Santacreu es la "opción ideal para guiar" a la empresa en su etapa de crecimiento por su liderazgo, su experiencia y, en sus palabras, su pasión por la justicia social.

Santacreu, por su parte, ha explicado que el objetivo es que en un plazo de tres a cuatro años se facilite el acceso a servicios sanitarios de calidad "a millones de personas".