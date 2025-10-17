Santacreu (Cámara de Barcelona) ve "fundamental" que Sabadell mantenga la independencia

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu (i), y el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (d), durante un brindis, en la Llotja de Mar. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha asegurado que es "fundamental" que Banco Sabadell mantenga su independencia.

Lo ha dicho este viernes en un brindis con el presidente de la entidad, Josep Oliu, tras el fracaso de la OPA, que logró una aceptación del 25,47%, por debajo del 50% que significaba su éxito y del 30% que permitía a BBVA lanzar una segunda oferta.

Santacreu ha explicado que hablaba también como presidente del Consejo de las Cámaras catalanas y de otras entidades como Pimec, Foment, Femcat, Barcelona Global, el Col·legi d'Economistes o el Cercle d'Economia.

Ha dicho que han acompañado al banco en el proceso para "intentar preservar la continuidad de la entidad", que ha dicho que es muy importante para las empresas catalanas.

"Esta es la casa de las empresas y nos parece fundamental que este banco, el banco de las empresas, mantenga su independencia. Y también es muy importante para el país", ha añadido.