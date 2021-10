Santi Balmes publica 'Bajaré de la luna en tirolina': La cultura ha sido "médico del alma"

Una novela sobre un preadolescente fantasioso con "provocación y risas"

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante Santi Balmes ha publicado su tercera novela, 'Bajaré de la luna en tirolina', que escribió durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, una etapa en la que reivindica que la cultura fue "médico del alma".

En una entrevista de Europa Press, Balmes ha explicado que la novela --publicado en castellano por Planeta y en catalán por Principal de los Libros-- propone la historia "tierna, humorística, casi 'punk'" de David, un preadolescente peliculero que tendrá que enfrentarse a unas circunstancias complicadas en su vida familiar que provocarán fricciones y confrontación con su hermano mayor, Dano.

El líder de Love of Lesbian, que ha recordado que el proceso de creación fue "muy liberador", ha explicado que su hija mayor le animó a retomar la escritura durante el confinamiento y recuperó así un borrador que tenía con las primeras 20 páginas de la novela.

En ella, sumerge al lector en el mundo "fantasioso" de David, --o Déibid Weirdo, como el protagonista se hace llamar-- en su despertar a la adolescencia, a la sexualidad y al amor, y en las vivencias cotidianas de una familia extravagante y surrealista.

Déibid destaca por su capacidad de incomodar, de poner a prueba y de tantear los límites de la paciencia de las personas mayores, un carácter que el propio Balmes reconoce en el adolescente que él mismo fue: "Es la sublimación de la espontaneidad de cuando era pequeño. Éste personaje se ha convertido en mi héroe".

Para Balmes, que a lo largo de su carrera como autor se ha atrevido con la literatura infantil, la novela de humor, los relatos y la poesía, ha defendido que 'Bajaré de la luna en tirolina' es su obra más cercana: "Cuando tu ambición se basa exclusivamente en pasártelo bien, salen mejor las cosas".

CASI MEDIO CENTENAR DE SUGERENCIAS MUSICALES

Ha defendido que concibió el libro en formato musical, por lo que está dividido en 41 capítulos y en cada uno de ellos sugiere una canción adecuada para esas páginas.

Los temas que caracterizan los episodios son de distintos géneros, artistas y épocas, y abarcan desde 'Corashe' de Nathy Peluso y 'Danger! High voltage' de Electric Six hasta 'I wanna be adored' de The Stone Roses, 'Changes' de David Bowie y 'Wish you were here' de Pink Floyd, entre muchos otros.

A la pregunta de qué puede esperar el lector con esta novela, ha asegurado que el relato garantiza "provocación, risas y algún que otro momento de incomodidad" a través de una historia de redención, reconciliación y aceptación de uno mismo y del mundo exterior.