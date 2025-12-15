Santi Rodríguez (PP) afirma que Catalunya "no es una de las comunidades infrafinanciadas"

Archivo - El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha afirmado que Catalunya "no es una de las comunidades infrafinanciadas" y que está, según él, en equilibrio.

Lo ha dicho en una entrevista del 'Ara' recogida por Europa Press, en la que ha expresado que la ordinalidad, es decir, que se reciba la financiación en función de lo aportado, "puede ser deseable", pero que no es el objetivo.

Respecto a la posición de Catalunya, por debajo del eje de ordinalidad, ha respondido que "más lo están Baleares o Madrid" y que Catalunya es la comunidad más endeudada y no por la infrafinanciación, sino por decisiones de la Generalitat.

"El objetivo principal tiene que ser que los servicios públicos se puedan prestar con garantías en todas las comunidades, cosa que no pasa", y ha señalado como infrafinanciadas a Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

"FEIJÓO ES LA PERSONA PARA CATALUNYA"

Por otra parte, preguntado por las encuestas, ha sostenido: "Hemos conseguido en el último ciclo electoral resituar al partido en un paso importante. ¿Es suficiente? No. Feijóo es la persona para Catalunya, ha practicado el autonomismo y puede conectar muy fácilmente con el sentimiento mayoritario".

Preguntado por el presidente de PP catalán, Alejandro Fernández, y sus hipotéticas diferencias con Génova, Rodríguez ha defendido que debe presentarse en las próximas elecciones y que, ante las "circunstancias que se pueden interpretar como contradicciones", se habla y se llega a acuerdos.