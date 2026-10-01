Santiago Sabatés (Eurofragance), Escut d'Or de la Cámara de Terrassa (Barcelona)

El fundador de Eurofragance, Santiago Sabatés, y el presidente de la Cámara de Terrassa (Barcelona), Ramon Talamàs - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha impuesto el Escut d'Or al fundador de Eurofragance, Santiago Sabatés, en reconocimiento a sus méritos, informa en un comunicado este jueves.

La corporación ha explicado que Sabaté participa en varias startups y ha recordado que ocupó su vicepresidencia primera en el mandato 2019-2023.

Durante esta etapa "aportó su experiencia de gestión y su visión empresarial para definir la estrategia de la entidad" y fue una figura importante en la reforma de la sede de la Cámara.

Sabatés estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Pamplona (Navarra) y en la Universitat de Barcelona, y cuenta con un Máster en Empresa Familiar por Eada.

La Cámara ha recordado que sus estatutos fijan que, para entregar cualquier distinción a los miembros de sus equipos rectores, deben haber transcurrido dos años desde la finalización de la responsabilidad.