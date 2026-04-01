Sants-Montjuïc protagonizará la Capital Mundial de la Arquitectura de Barcelona en abril

Imagen del espacio comunitario de la Lleialtat Santsenca - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona protagonizará la Capital Mundial de la Arquitectura, que la ciudad ejerce este 2026, durante el mes de abril, con el espacio comunitario de la Lleialtat Santsenca como punto de referencia.

Entre los eventos destacados están el taller sobre 'wayfinding' del 14 de abril, los Diàlegs d'Arquitectura del día 20 sobre el proceso de cobertura de las vías de Sants y la exposición itinerante 'De mitgeres a façanes' que se inaugura el día 9, indica el consistorio en un comunicado este miércoles.

La programación también incluye diferentes rutas y visitas, como la de los jardines Grec i Labiral del día 8 o la visita a la Font Màgica de Montjuïc, así como propuestas para todos los públicos como el encuentro 'Millorem el barri a Sants-Montjuïc' o las jornadas de puertas abiertas del Pavelló Mies van der Rohe del 5 al 23.

SANT JORDI

De igual modo que el mes de marzo dedicó parte de su programación al Día Internacional de la Mujer, abril lo dedicará a la Diada de Sant Jordi con una jornada familiar y festiva el 19 de abril en la antigua sede de la editorial Gustavo Gili, de 11 a 16 horas.

En el patio exterior frente al edificio se instalará un mercadillo con puestos de libros de temática arquitectónica y de Barcelona, así como una parada de plantas y rosas, y las familias podrán disfrutar de un espacio con juegos y talleres creativos, además de música.

Finalmente, el mismo 23 de abril y en el marco de la programación de la Capital Mundial, el Recinte Modernista de Sant Pau realizará una jornada de puertas abiertas con actividades lúdicas y propuestas de divulgación sobre la historia del Hospital y el proceso de rehabilitación de los pabellones.

LA CAPITAL EN ABRIL

Pese a centrarse en Sants-Montjuïc, la Capital Mundial de la Arquitectura seguirá desarrollándose en el resto de la ciudad, con eventos destacados como la exposición 'Kazuo Shinohara: La casa com a obra d'art' en el Dipòsit del Rei Martí del 10 de abril al 17 de mayo.

También la visita guiada a la desalinizadora del Llobregat el 16 de abril, las nuevas rutas del ciclo 'Patrimoni Contemporani' al Campus Cappont de Lleida y a la Garrotxa (Girona), los encuentros 'Escola d'avui. Escola del demà' en la Universitat d'Arquitectura La Salle Barcelona y el estreno del ciclo de documentales 'Arquitectures filmades', que se podrá ver en Betevé.