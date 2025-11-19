Sanz (Bcomú), sobre los presupuestos de Barcelona: "Veo muy difícil sacar adelante esta propuesta"

Archivo - Janet Sanz atiende a los medios. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha puesto en duda la aprobación de los presupuestos de Barcelona en el pleno de este viernes: "Ahora mismo veo muy difícil sacar adelante esta propuesta".

Lo ha dicho este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press en la que ha asegurado que el gobierno liderado por el alcalde Jaume Collboni está rechazando la mayoría de sus propuestas para aprobar las cuentas de Barcelona.

"Si tiene voluntad política que entre él directamente a negociar. Cualquier alcalde debe querer presupuestos y se debería dejar la piel para tenerlos y no puede ser que nos diga que no a todo", ha añadido.

Ha afirmado que su grupo considera que la ciudad necesita unas cuentas que inviertan más en vivienda y que la negociación se puede resolver "con tiempo".

Ha recordado que, además de vivienda, sus condiciones son un plan contra el sinhogarismo, la prohibición de compras especulativas de viviendas y el alquiler de temporada, hacer más ejes verdes y limitar la promoción turística de la ciudad.