Sanz ve en Pisarello un "activo muy potente" pero que serán los Comuns quien decidan al alcaldable

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú, Janet Sanz, que este lunes ha anunciado que deja la política, ha asegurado que el portavoz en el Congreso, Gerardo Pisarello, es "un activo político muy potente", pero que será la organización quien decida al candidato para las elecciones municipales de 2027.

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Més 324', en la que Sanz ha explicado que después de las elecciones de 2023 hizo una "reflexión" y decidió construir una nueva etapa fuera de la política institucional, aunque siempre hará política porque se considera una persona apasionada y comprometida, en sus palabras.

Preguntada sobre si hubo un episodio en concreto que le hiciese tomar esta decisión, la aún presidenta del grupo municipal de los comunes ha dicho que fue durante la última legislatura, tras "campañas de difamación, de 'fake news' muy fuertes, de una estrategia de 'lawfare' y de una presión muy fuerte".

Sobre la que considera que ha sido su 'madre' política, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha dicho que le hubiese gustado tenerla cerca estos días, pero que solo puede sentir admiración por lo que está haciendo ahora mismo, en referencia a su presencia en la Global Sumud Flotilla, que es "poner el cuerpo en defensa de la vida y del pueblo palestino".

Preguntada sobre si se presentaría a las elecciones municipales en 2027 si Colau se lo pidiera, Sanz ha dicho que su compromiso ahora es dejar la política institucional: "Tengo ganas de este cambio y de hacerlo bien, y en la política lo más difícil es salir y por tanto estoy muy orgullosa de hacerlo así", ha zanjado.