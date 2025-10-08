Sateliot y Nordic conectan un dispositivo IoT comercial 5G con satélites en órbita terrestre baja

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sateliot y Nordic han anunciado que han conectado "por primera vez" un dispositivo de Internet de las Cosas (IoT) comercial 5G con satélites en órbita terrestre baja, lo que ha permitido la transmisión IoT 5G entre un dispositivo IoT comercial y estándar con su constelación de satélites en órbita terrestre baja (LEO).

En un comunicado conjunto este miércoles, han explicado que este avance significa "un cambio de paradigma en la conectividad", ya que valida la interoperabilidad entre redes terrestres y satelitales y demuestra que los dispositivos IoT comerciales pueden conectarse sin problemas a redes espaciales sin requerir modificaciones de hardware.

Sateliot ha explicado que la iniciativa permite una cobertura global para los operadores de telecomunicaciones y que cualquier proveedor de servicios IoT amplíe su alcance, independientemente de la infraestructura terrestre disponible.

"Este hito abre la puerta a una nueva generación de servicios IoT globales --desde la logística y la agricultura hasta el monitoreo ambiental, las infraestructuras críticas y la defensa y seguridad-- al extender la conectividad más allá de las redes terrestres, que hoy solo cubren el 20% del planeta", ha explicado la empresa.

El ceo de Sateliot, Jaume Sanpera, ha explicado que es "un hito tecnológico, comercial y estratégico comparable a la primera conexión de Starlink con un teléfono móvil".