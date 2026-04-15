Satse Catalunya exige recuperar el complemento de colaborador docente y extenderlo a todo el ICS

Archivo - Chaleco de Satse en una foto de archivo. - SATSE - Archivo

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Satse Catalunya ha exigido este miércoles, en el marco de la mesa sectorial de sanidad, la recuperación del complemento de colaborador docente y su extensión a todo el ámbito del Institut Català de la Salut (ICS).

El sindicato ha alertado de que el ICS "ha eliminado de forma unilateral esta remuneración" y ha exigido que se dé un tratamiento uniforme a todo el ICS, lo que considera una medida imprescindible para garantizar una formación de calidad de los futuros profesionales sanitarios, informa en un comunicado.

El complemento de colaborador docente reconoce la tarea de los profesionales que, pese a no ser tutores oficiales, participan "activamente" en la formación práctica de estudiantes de especialidades sanitarias.

Satse ha apuntado que este complemento solo se pagaba en algunas gerencias concretas, especialmente las vinculadas a la atención primaria, mientras otros profesionales "con la misma función docente" no los percibían.

Señalan que "esta desigualdad nunca ha sido corregido y, lejos de avanzar hacia la equidad, el ICS ha optado por suprimir el pago en aquellos sitios donde existía".

La secretaria de Acción Sindical de Satse Catalunya, Estefanía Iglesias, ha asegurado que aquellos profesionales que ya cobraban el complemento "tienen derecho a continuar recibiéndolo, y aquellos que nunca lo han percibido tienen derecho a cobrarlo".