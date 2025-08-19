Satse critica la "saturación crónica" en las urgencias del Hospital de Palamós (Girona)

Archivo - Chaleco de Satse en una foto de archivo. - SATSE CATALUNYA - Archivo

Lo vincula a "la falta de plantilla y de un espacio adecuado"

GIRONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Satse ha criticado la "saturación crónica" en el servicio de urgencias del Hospital de Palamós (Girona), donde afirman que los usuarios con patologías leves esperan hasta 10 horas antes de ser atendidos, informa en un comunicado este martes.

Vincula esta situación a "la falta de plantilla y de un espacio adecuado", y a su parecer se agrava durante el verano por el cierre de camas y el aumento de la población.

"Son circunstancias que han convertido el día a día en urgencias en un auténtico infierno para usuarios y profesionales", ha lamentado el sindicato.

Desde Satse alertan de que los pacientes clasificados en los niveles 4 y 5, con patologías más leves, acumulan esperas de 8 a 10 horas, mientras que los enfermos más graves (niveles 1 a 3) "desbordan los espacios internos disponibles".

"Durante la noche pasada había 26 pacientes en la sala de espera y no tenemos suficientes boxes de urgencias. Es un estrés diario: cada día sabemos que no daremos abasto", ha explicado la responsable sindical de Satse en el centro sanitario.

EXIGENCIAS

Satse Girona ha recordado que hace años que reclama más personal estructural y sostiene que los incrementos hechos hasta ahora son "insuficientes".

"A esto se le añade la limitación de infraestructuras: pese a las escasas mejoras, el hospital es demasiado pequeño para dar respuesta a la demanda y todavía está pendiente la construcción de un nuevo centro", ha señalado el sindicato.