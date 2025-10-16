Save the Children y la Fundació FC Barcelona se unen contra la pobreza infantil en Catalunya

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Save the Children y la Fundació FC Barcelona se han unido en la campaña #PobresaInfantilZero para luchar contra la pobreza infantil en Catalunya, una realidad que "condiciona la vida de 467.000 niños" catalanes, informan en un comunicado conjunto este jueves.

La campaña, que se ha presentado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza este viernes 17 de octubre, cuenta con la participación de jugadores como Ona Batlle, Fermín López, Patri Guijarro, Marcus Rashford y Marta Torrejón.

La iniciativa parte de una imagen simbólica, como es el marcador social en Catalunya que va 1-3, y los impulsores señalan que si esto fuese un resultado deportivo "sería una derrota dolorosa" y que se trata de la vida de miles de niños que pasan frío en casa, están mal alimentados o viven en viviendas precarias.

El director de Save the Children en Catalunya, Antoni Pérez, ha lamentado que Catalunya tiene las peores tasas de pobreza infantil de Europa, con un 34,7%, solo por debajo de Bulgaria (35,1%), y considera que como sociedad no se puede "permitir que la pobreza marque el presente y futuro" de estos niños.

La directora de la Fundació FC Barcelona, Marta Segú, ha señalado que se ha demostrado que la pobreza es "una de las barreras más determinantes para el futuro de un niño o joven" y que darles oportunidades es apostar por una comunidad fuerte y un futuro mejor.

Por otro lado, recuerdan el proyecto piloto 'Infància en joc', que lo llevan a cabo Save the Children y la Fundació FC Barcelona en Manresa, Lleida, Badalona, Girona y Tortosa, para evaluar soluciones que mejoren el bienestar de la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social.