Schara anuncia el cierre de su planta en Barcelona y el despido de sus 56 trabajadores. - SCHARA

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa alemana de charcutería Schara ha anunciado su intención de cerrar su planta de la Zona Franca de Barcelona y de despedir a los 56 empleados que trabajan en ella, informa la compañía en un comunicado este martes.

Lo ha justificado en el marco de su "proceso de transformación y adaptación a la nueva realidad organizativa y económica", y ha subrayado, textualmente, que esta decisión no desmerece en ningún caso la profesionalidad y el compromiso de las personas afectadas, para quienes se han previsto iniciativas de acompañamiento y recolocación que faciliten la mejor transición posible.

"Este proceso forma parte de un plan estratégico orientado a asegurar la viabilidad a largo plazo de la compañía, mientras sigue avanzando en su senda de recuperación, apoyada en la fortaleza de su marca, la confianza de los consumidores y la consolidación de su posición en el mercado", ha destacado el fabricante de embutidos y salchichas.