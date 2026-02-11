Seat desconvoca turnos de trabajo en todos sus centros por la alerta por viento

Archivo - Empleados en la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seat ha decidido desconvocar turnos en todos sus centros de trabajo debido a la alerta por el episodio de viento que afectará a Catalunya a partir de la medianoche de este jueves, ha informado CC.OO. en un comunicado.

La desconvocatoria afecta a los centros de Martorell, Barcelona, El Prat de Llobregat (Barcelona), I+D y CROS, y se suspenden los turnos de noche del miércoles y los de mañana y diurno del jueves; antes de las 12.00 horas del jueves se decidirá, en función de la evolución de la alerta, si se trabaja o no en el turno de tarde.

Desde el sindicato aplauden que la empresa haya atendido a la propuesta planteada por CC.OO. y UGT, "anteponiendo la seguridad de las personas".