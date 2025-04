El secretario de Estado de Infancia cree que el reparto de menores se aprobará tras meses "extenuantes"

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha afirmado este martes que el reparto de menores migrantes no acompañados se aprobará tras el trabajo previo hecho en unos meses "extenuantes".

En declaraciones posteriores a su intervención en el encuentro Youth Memory, que se celebra este miércoles y jueves en Barcelona, Pérez ha recordado que es una cuestión "puramente de derechos humanos", de dar un itinerario de vida adulta a 4.000 menores en un país de 47 millones de habitantes.

Ha dicho que al final se ha optado por un Real Decreto "porque la situación de emergencia ya no puede sostenerse más", ya que esos menores están creciendo en sistemas de protección saturadas, y cree que el reparto es perfectamente asumible por el conjunto de las comunidades.

También ha apuntado que la cuestión tenía que estar solucionada no ahora, sino ya hace años, cuando el fenómeno de la infancia y la adolescencia que emigra sola empezaba a verse como algo ya "estructural" y no coyuntural, y que no hacer nada es vulnerar derechos internacionales.

Ha insistido que tienen que tenerse en cuenta aquellas comunidades que hayan hecho un esfuerzo mayor durante estos años --como Catalunya, con el 25% del contingente de menores migrantes no acompañados--, para poderles repartir de manera "solidaria" y garantista.