El secretario de Estado de Memoria critica a los que se atreven a "frivolizar" con el franquismo

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno, Fernando Martínez, ha criticado este lunes a los que se atreven a "frivolizar" contra las torturas del franquismo en el acto inaugural del Memorial del Camp de la Bota en Sant Adrià del Besòs (Barcelona), en recuerdo a los fusilados en este espacio al inicio de la dictadura

Lo ha manifestado acompañado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Filo Cañete; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler.

Ha defendido la memoria democrática como herramienta para que no se vuelvan a repetir los crímenes del franquismo: "Frente a quienes niegan la historia y el sufrimiento de quienes fueron torturados y asesinados por defender la libertad, esto es el verdadero sentido de la libertad", ha sostenido.

Ha criticado así a "algunos representantes públicos, que ya sea por ignorancia o más bien por mala fe, se atreven a frivolizar" con las fosas comunes en las que fueron enterradas muchas de las víctimas del franquismo.

Para Martínez, el actual es el momento "más próspero de la historia de España" y de Catalunya gracias al sistema democrático y al hecho -ha añadido-- que se usen el diálogo y la palabra como únicas armas para hacer políticas.

También ha reivindicado que la memoria democrática es una tarea compartida del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, pero sobre todo de la ciudadanía, ha apuntado.

También ha agradecido el papel de los movimientos obreros, estudiantiles, vecinales y de mujeres porque sin ellos difícilmente se habría construido una democracia como la actual, ha dicho, y ha defendido que actos como el de este lunes deben servir para que los jóvenes tomen conciencia.

"Los jóvenes sabrán mirar al futuro con responsabilidad, sabiendo que esta democracia se sostiene sobre la conciencia. Sobre todo ahora, cuando los pensamientos ultras se valen de los bulos y el negacionismo para presentar una historia distorsionada a la juventud, principalmente a través de las redes sociales", ha expresado.

Por ello, ha señalado el poder de la verdad para que se saque del olvido a aquellos que fueron reprimidos por el franquismo y para comprender perfectamente lo que ocurrió en ese período: "La memoria, por tanto, no es sólo un recuerdo, es también compromiso. Y la democracia se fortalece cada vez que honramos a quienes dieron su vida en defenderla y en conquistarla", ha concluido.