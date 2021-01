El secretario de Salud lamenta que "haya jueces que quieran hacer de epidemiólogos"

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, ha lamentado este martes que "haya jueces que quieran hacer de epidemiólogos cuando no lo son", en referencia a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de suspender cautelarmente el aplazamiento de las elecciones previstas para el 14 de febrero.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha mostrado su "perplejidad" ante esta resolución sobre el decreto del Govern, que considera que ofrecía garantías para preservar tanto el derecho a la salud como el de participación política en el marco de la pandemia de Covid-19.

Según Ramentol, el Govern tomó la decisión de aplazar las elecciones en atención a informes con datos epidemiológicos y asistenciales, y teniendo en cuenta que el contexto sanitario y social del 14 de febrero puede desincentivar la participación.

"Si eso jurídicamente se considera que no es intachable, me gustaría que jurídicamente quien sea lo argumente, porque no lo entendemos", ha afirmado.

PRESIÓN ASISTENCIAL

Además, ha alertado de que el total de pacientes ingresados actualmente en las UCI ha sobrepasado el del pico de presión asistencial de la segunda ola: "Y el 14 de febrero tendremos más".

Ha advertido de la posibilidad de sufrir un "embate" equiparable al de la primera ola en las próximos días, en los que pronostican que haya unas 700 camas ocupadas en las UCI.

En cambio --ha dicho-- en mayo prevén que la situación pueda ser distinta, por la "proporción significativa" de población inmunizada --de un 30%--, y por el clima, que según él influencia en la virulencia del virus.