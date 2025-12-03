Archivo - Vehículo eléctrico - GOVERN - Archivo

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Pol Gibert, ha explicado que el sector de la automoción catalán se suma al Plan España Auto 2030 para potenciar los resultados que ya está obteniendo el Plan de Impulso del Vehículo Eléctrico (Pive) que el Govern aprobó en febrero.

En un comunicado este miércoles, la Conselleria de Empresa y Trabajo ha explicado que el Plan España Auto 2030 se ha presentado este miércoles en Madrid.

Este plan incluye un paquete de 25 medidas articuladas en torno a cinco ejes, para impulsar la industria automovilística de España, que incluye un programa de incentivos a la competitividad y la inversión del sector, ayudas para la compra de vehículos, y la puesta en marcha de un plan nacional de despliegue de infraestructuras de recarga.

Gibert ha explicado que la Conselleria "ha participado activamente en la elaboración del ámbito industrial" del plan y ha señalado que es necesario para reforzar al sector en la transición hacia la movilidad eléctrica.

Ha recordado que el plan Pive prevé movilizar más de 1.400 millones de euros para triplicar el ritmo de penetración del vehículo eléctrico y doblar el ritmo de despliegue de estaciones y puntos de carga, entre otros objetivos.