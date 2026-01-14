El sector de la hostelería y el turismo de Tarragona expresa su "rechazo frontal" a doblar la tasa

Archivo - Playa de Calafell (Tarragona). - PATRONATO DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN DE TARRAGONA

TARRAGONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), que representa el 90% de las plazas turísticas de la demarcación, ha expresado su "rechazo frontal" al acuerdo alcanzado por el PSC, ERC y Comuns para duplicar el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

"Desde el sector turístico de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre se considera que esta medida es profundamente desacertada, perjudica al conjunto de la cadena económica vinculada al turismo y no responde a criterios de estimulación de la actividad económica, ni de desestacionalización", afirman en un comunicado este miércoles.

Consideran que el incremento no ayuda a alargar la temporada y que aplicar el mismo impuesto en marzo que en agosto "penaliza a las familias y visitantes que eligen venir fuera de los meses de verano, precisamente los que contribuyen a desestacionalizar y dar estabilidad al sector".

Advierten de que duplicar el impuesto sin tener en cuenta la temporalidad genera un efecto "claramente disuasivo" en los períodos de menor afluencia y limita el potencial de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre de consolidarse como destino de todo el año, en sus palabras.

La FEHT cree que este incremento tendrá un impacto directo y negativo sobre el turismo de proximidad "que practican muchos ciudadanos catalanes, como escapadas de corta duración o fines de semana, una parte esencial para el tejido turístico".

RECAUDACIÓN

Respecto a que un 25% de la recaudación se destine a políticas de vivienda, la federación indica que "el sector turístico no es responsable de la crisis de vivienda y cargar ese coste sobre los visitantes es profundamente injusto", al tiempo que afirman que el turismo ya contribuye de forma muy significativa, textualmente, en las finanzas públicas.

La FEHT rechaza el recargo municipal que se prevé que cada ayuntamiento pueda aplicar: "Nuestro producto turístico es el destino en su conjunto. Los visitantes perciben la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre como un territorio único. Resulta incomprensible que municipios vecinos, incluso contiguos, puedan aplicar importes distintos a este impuesto".

TRANSPARENCIA

La FEHT reclama también una revisión en profundidad del funcionamiento del Fondo para el Fomento del Turismo, que recibirá el 75% de la recaudación total del impuesto, y una mayor transparencia en la gestión de estos recursos y una participación efectiva del empresariado en su definición y destino.

"Es necesario garantizar que los ingresos recaudados se destinen realmente a promocionar, impulsar y preservar el sector turístico catalán, tal y como marca la normativa vigente", afirman.

Desde la FEHT se considera prioritario que estos recursos "sirvan para paliar la carencia de inversiones en infraestructuras clave para la actividad turística: mejora de la movilidad y la conectividad del territorio o el refuerzo de los servicios públicos".

CABRÉ (FEHT)

Según la presidenta de la FEHT, Berta Cabré, esta decisión llega en un momento en que el sector turístico y hostelero de Tarragona debería ser especialmente competitivo y atractivo como destino, en sus palabras, y "duplicar la tasa turística es un mensaje claramente disuasivo para los visitantes, que pueden optar por otras zonas muy cercanas sin éstos impuestos".

La FEHT hace un llamamiento al Gobierno para que reconsidere esta medida y abra un espacio real de diálogo con el sector.