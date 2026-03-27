El sector de la restauración y ocio nocturno catalán prevé un 85% de ocupación en Semana Santa

Archivo - El secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas. - 1226#QUIM PUIG - FECASARM - Archivo

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector de la restauración y el ocio nocturno de Catalunya afronta la Semana Santa con "optimismo" y prevé una ocupación media del 85%, lo que supone un incremento de cinco puntos respecto al ejercicio anterior, informa la patronal Fecasarm en un comunicado este viernes.

Según la entidad, la incertidumbre geopolítica internacional ha convertido a Catalunya en un "destino refugio" para el público nacional y extranjero, impulsando las reservas en restaurantes y la venta de entradas en discotecas.

La patronal prevé picos de ocupación del 100% durante las noches de viernes y sábado en puntos clave de la Costa Brava (Girona), la Costa Daurada (Tarragona), el Maresme (Barcelona), las Terres de l'Ebre (Tarragona) y el Pirineo (Lleida).

En Barcelona ciudad y las localidades de costa, la ocupación se situará también sobre el 85% de media, con un perfil de cliente mayoritariamente nacional (70%) y un 30% extranjero, aunque en la capital catalana el visitante internacional alcanzará el 40%.

CATALUNYA: UN "POLO DE ATRACCIÓN"

El presidente de Fecasarm, David López, ha destacado que el contexto global ha provocado que muchos ciudadanos opten por no viajar al exterior, lo que sitúa a Catalunya como "un polo de atracción durante estas fiestas".

Por su parte, el secretario general de la patronal, Joaquim Boadas, ha calificado esta festividad como una "bombona de oxígeno" para el sector tras un invierno marcado por la meteorología adversa en zonas del sur de Catalunya y el incremento de costes de carburantes y materias primas.

AMPLIACIÓN HORARIA ESPECIAL

El inicio de la temporada turística vendrá acompañado de una ampliación horaria especial durante cuatro noches consecutivas, desde el Jueves Santo (2 de abril) hasta el Lunes de Pascua (6 de abril).

Los bares musicales, restaurantes y salas de concierto podrán alargar su cierre 30 minutos adicionales, mientras que las discotecas y salas de baile lo harán en 45 minutos al tratarse de vísperas de festivo.