La sede de Uber Eats en Barcelona, incluida en la investigación de Trabajo sobre contratación de 'riders'

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede barcelonesa de Uber Eats es uno de los puntos donde Inspección de Trabajo está investigando sobre el modelo de contratación de los repartidores ('riders') de la multinacional.

Miembros del equipo que se encarga de esta investigación ya fueron hace unos meses a la ciudad de Barcelona y recogieron documentos en la sede de la compañía, han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Los documentos recogidos entonces se han empezado a analizar después en Madrid, a cargo la unidad especializada en este asunto.

El objetivo es vigilar que el modelo de contratación de la empresa cumple con las exigencias legales de reconocer como asalariados a sus trabajadores.

En 2021 se aprobó en España la 'Ley Rider' tras un acuerdo con patronal y sindicatos para regular la situación de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de plataformas digitales, los 'riders'.

DÍAZ: "TODO EL PESO DE LA LEY"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó el jueves: "Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país".

Concretó que Inspección actuará y que ya lo hizo antes de la norma, con resultados: "Muchísimas resoluciones en todos los tribunales de las jurisdicciones sociales que decían que estábamos ante supuestas de falsos autónomos".

Díaz defendió que el Ejecutivo no ha llegado incluso a reformar el Código Penal incorporando un precepto que regula el uso de falsos autónomos de las plataformas de reparto "para nada", sino para erradicar una deficiencia que calificó de grave.