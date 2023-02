Segovia (comuns) afirma que el juicio a Borràs es por "mal uso y mala gestión" del cargo en el ILC

Enmiendan la proposición de ley de ocupación de Junts para que sea "lo menos lesiva posible"



La diputada de los comuns en el Parlament Susanna Segovia ha asegurado que el juicio al que se enfrenta en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este viernes la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, es por "mal uso y mala gestión" del cargo cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, la diputada ha sostenido que espera que este juicio se celebre "con toda normalidad", y ha añadido que allí se presentarán todas las pruebas y Borràs tendrá derecho de defensa.

Segovia ha dicho que estarán a la expectativa de que el TSJC dicte sentencia sobre este caso, pero ha recordado que Borràs "podrá apelar" si no está satisfecha con la resolución del juez, por lo que ha vaticinado que será un tema que no acabará con este juicio.

ENMIENDAS A LA LEY DE OCUPACIONES

Ha mostrado su preocupación por la previsible aprobación en el pleno del Parlament de esta semana de una proposición de ley de Junts sobre ocupaciones de viviendas, que considera que es una "medida efectista de cara a las elecciones municipales" y cree que encenderá más los conflictos vecinales.

Ha explicado que su formación presentó una enmienda a la totalidad a esta norma la semana pasada, pero también han presentado enmiendas parciales al articulado para que la ley sea "lo menos lesiva posible" contra las personas vulnerables que ocupan viviendas.

Segovia ha concretado que estas enmiendas buscan "cambiar la idea de ocupación problemática" que recoge el texto de Junts, y apuestan porque se cambie la palabra 'problemática' por 'delictiva', ya que consideran que una vivienda, sea o no ocupada, pierde su función social cuando hay una actividad delictiva dentro.

También ha criticado que la proposición de ley de Junts otorgue a los ayuntamientos "un papel fundamental para elaborar argumentos para permitir que se inicien procesos de desahucios", y también permite que las comunidades de vecinos puedan incidir en este proceso.

"TRIPARTITO ANTIPOLÍTICAS DE VIVIENDA"

"Si finalmente la ley prospera, que parece que sí con este tripartito de antipolíticas de vivienda de Junts, PSC y Cs, al menos trabajaremos para que sea lo menos lesiva posible", ha defendido Segovia, en referencia a los grupos parlamentarios que apoyaron la tramitación por lectura única y están negociando para transaccionar sus enmiendas con Junts.

La diputada de los comuns ha criticado que Junts haya tenido la competencia en materia de vivienda en los últimos años, cuando ha estado en el Govern: "¿Qué han hecho para garantizar el derecho a la vivienda en Catalunya? Prácticamente nada", ha reprochado.

También ha acusado a los socialistas de estar impidiendo a nivel estatal que se apruebe la Ley de Vivienda, y sobre Cs, Segovia ha asegurado que no esperan nada de ellos porque "en vivienda siempre han estado a favor de los grandes propietarios".

Ha subrayado que votar a favor de esta proposición de ley "es avanzar un paso más en la criminalización de la ocupación, es un grave error", y ha sostenido que se trata de una norma que defiende los intereses de la patronal inmobiliaria.

NO SE LLEVARÁ AL CGE

Los comuns instaron a ERC y la CUP a llevar la norma al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) porque ven problemas de competencias --se necesitan dos grupos o tener una décima parte de los diputados para llevar algo al CGE--, pero Segovia ha lamentado que ninguno de estos dos grupos ha querido hacerlo.

Segovia ha concretado que la CUP no ha querido porque consideran que Catalunya es tiene competencias en vivienda, y "ERC no lo ve claro", tras lo que ha explicado que llevarlo al CGE habría permitido tener un mes de margen para trabajar en las enmiendas, y también ha criticado que la norma se haya tramitado por lectura única y no de forma ordinaria, lo que ha acortado los plazos de la tramitación.